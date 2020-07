BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will angesichts des Streits um die Corona-Hilfen in Europa am Mittwoch mit den EU-Spitzen in Brüssel zusammenkommen. Auf Einladung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen seien Treffen mit EU-Parlamentspräsident David Sassoli sowie EU-Ratspräsident Charles Michel geplant, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Auch soll es noch ein bilaterales Gespräch mit Michel geben. Thema seien im Wesentlichen der EU-Wiederaufbaufonds sowie der mehrjährige Finanzplan, so Seibert.

Zuvor stellt Merkel während einer Rede im Europäischen Parlament die Ziele der deutschen Ratspräsidentschaft vor. Die Kanzlerin warb erst Ende Juni erneut mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron für den europäischen Hilfsfonds.

Beide hatten zunächst 500 Milliarden Euro vorgeschlagen, die EU-Kommission peilt 750 Milliarden an. Davon sollen 500 Milliarden als direkte Zuschüsse an die am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffenen Länder fließen, der Rest als Kredite. Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark - die sogenannten Sparsamen Vier - lehnen den Plan jedoch ab und fordern statt Direkthilfen Kredite, die die Empfängerländer wieder zurückzahlen müssten. Beim EU-Gipfel in der kommenden Woche (17./18. Juli) soll ein Kompromiss gefunden werden.

