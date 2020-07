Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Top-7-Bürovermietungsmärkte H1 2020DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Research Update Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Top-7-Bürovermietungsmärkte H1 202006.07.2020 / 12:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.06. Juli 2020Top-7-Bürovermietungsmärkte H1 2020Die Talsohle ist durchschritten - es geht langsam wieder aufwärts* Rückgang des Flächenumsatzes im ersten Halbjahr um 33 % ggü. Vorjahreszeitraum* Nominalmieten stabil, aber sinkende Effektivmieten* Nutzer wünschen sich flexiblere VertragsgestaltungenDie COVID-19-Pandemie hält die Top-7-Büromärkte weiterhin fest im Griff. Dabei war insbesondere das 2. Quartal 2020 von beispiellosen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geprägt. Diese sahen unter anderem vor, dass weite Teile der Büroangestellten in Deutschland nur noch vom Home Office aus ihrer Tätigkeit nachgehen konnten. Trotzdem schlagen sich die Auswirkungen der Pandemie nur teilweise in den klassischen Büromarktkennziffern nieder. So brach der Flächenumsatz zwar im ersten Halbjahr in allen Top-7-Büromärkten ein und lag mit 1,3 Millionen m2 um 33 % unterhalb des Vorjahreswertes, die Mieten und der Leerstand blieben aber weitestgehend stabil. Den stärksten Rückgang im Flächenumsatz verzeichnete Frankfurt. Dort lag die Büroflächennachfrage um 54 % unterhalb der Vorjahresperiode. Demgegenüber betrug der Rückgang in München lediglich 16 %. Bei den Mieten ist das Bild gemischter. In Berlin, Hamburg und Stuttgart sind Spitzen- und Durchschnittsmiete gestiegen. Den stärksten Anstieg verzeichnete Stuttgart, wo die Spitzenmiete um 4 % gewachsen ist und jetzt bei 25 EUR/m2 liegt. In den restlichen Märkten blieben die Nominalmieten stabil. "Nutzer versuchen die derzeitige Marktsituation für sich zu nutzen, um Incentives sowohl bei Mietvertragsverlängerungen als auch bei Neuabschlüssen auszuhandeln. Entsprechend zeigen sich die Auswirkungen der Krise derzeit lediglich in einer sinkenden Effektivmiete und einer erhöhten Zahl an Mietvertragsverlängerungen", so Panajotis Aspiotis, Managing Director und verantwortlich für Agency Germany bei Savills.Geringer Leerstand wirkt stabilisierend auf Top-7-BüromärkteEin stabilisierendes Element in den Top-7-Büromärkten ist die weiterhin sehr geringe Leerstandsquote. Diese liegt im Durchschnitt bei gerade einmal 3,1 %. Dabei ist der Leerstand in Düsseldorf und Köln leicht um 10 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal gesunken, wohingegen er in München und Stuttgart um 20 Basispunkte gestiegen ist. "Auch in der zweiten Jahreshälfte gehen wir davon aus, dass die Leerstandsquote leicht steigen wird. In welchem Maße sich das auf die Mieten durchschlägt, bleibt abzuwarten", so Matthias Pink, Head of Research Germany bei Savills. "Jedoch muss sich ein Anstieg der Leerstandsquote nicht zwangsläufig in einem Rückgang der Mieten niederschlagen. Bei einer so hohen Flächenknappheit könnte ein Anstieg der Leerstandsquote auch ein Schritt in Richtung Normalität sein", so Aspiotis. Derzeit kann bereits wieder ein Anstieg der Büroflächennachfrage erkannt werden. Bei Anmietungsentscheidungen größer als 5.000 m2 sind die Unternehmen zwar immer noch zögerlich, jedoch zeigt sich der Nachfrageanstieg bereits im Flächensegment unterhalb von 1.000 m2. Nachfrager sind hier überwiegend klein- und mittelständische Unternehmen, wo die Entscheidungsprozesse kurz sind.Homeoffice wird kurzfristig keine Auswirkungen auf Büroflächenbedarf habenDas vorherrschende Thema bei Unternehmen ist derzeit: Wie bringe ich meine Angestellten zurück ins Büro? Andere Themen wie Home Office und Remote Working werden zwar vermehrt geprüft, jedoch wird das kurzfristig nicht zu einem Rückgang des Büroflächenbedarfs führen. Zudem spricht gegen einen Rückgang des Büroflächenbedarfs, dass Unternehmen versuchen ihre Flächenauslastung zu reduzieren, um die Hygienekonzepte besser umsetzen zu können. Das zeigt sich auch daran, dass eine Flächenreduktion bei Mietvertragsverlängerungen derzeit noch kein Thema ist.Trotz geringerem Flächenumsatz werden Nominalmieten stabil bleiben"Die Talsohle ist durchschritten, zumindest sofern wir von einer zweiten Infektionswelle verschont bleiben. Trotzdem wird der Flächenumsatz aufgrund der zwei Monate im Lockdown geringer als im Vorjahr ausfallen", so Panajotis Aspiotis. In einigen Märkten dürfte die Leerstandsquote zwar leicht steigen, jedoch lediglich von einem sehr geringen Niveau aus. "Somit erwarten wir, dass die Nominalmieten in den Top-7-Büromärkten weitestgehend stabil bleiben werden", ergänzt Aspiotis.Alle Daten und Fakten in unserem Market in Minutes Top-7-Büromärkte Deutschland.Über Savills Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends, statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit über 39.000 Mitarbeitern.In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:* Investment* Agency* Portfolio Investment & M&A Advisory* Valuation* Landlord Services* Occupier Services* Workplace Consulting* ResearchEine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische Beziehungen investiert.06.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1086889 06.07.2020