Wien (www.anleihencheck.de) - Wie die italienische Bank Monte mitteilte, wird sie notleidende Exposure (NPE) mit einem Volumen von EUR 8,14 Mrd. an die staatliche Asset Management Company (AMCO) transferieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Inkludiert seien hierbei rund EUR 4,8 Mrd. an notleidenden Assets sowie EUR 3,3 Mrd. an UTP Krediten (Unlikely-to-pay). Zusätzlich würden Verbindlichkeiten im Volumen von EUR 5 Mrd. (EUR 3,2 Mrd. Brückenfinanzierung, EUR 1,9 Mrd. Eigenmittel) in die AMCA übergeführt. Der Hair-Cut im Rahmen des Asset-Transfers werde im Durchschnitt bei rund 49% liegen. Die NPE-Ratio der Bank sollte dadurch von 12,4% auf 4,3% reduziert werden. Die CET1-Ratio (Fully Loaded) werde eben so von 12,7% auf 11,1% sinken. Während die Europäische Kommission dem Deal bereits zugestimmt habe, fehle derweilen noch das finale OK der EZB. (News vom 02.07.2020) (06.07.2020/alc/n/a) ...

