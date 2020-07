Wien (www.anleihencheck.de) - Der Streit zwischen der Europäischen Zentralbank (EZB) und dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über das Anleihekaufprogramm der Notenbank ist offenbar beigelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) zufolge habe EZB-Chefin Christine Lagarde am Samstag (4. Juli 2020) bei einer Online-Diskussionsrunde erklärt, die deutschen Behörden hätten "eine elegante Lösung" für den Konflikt gefunden. "Wir bei der EZB haben diese Vorgehensweise unterstützt", habe sie gesagt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...