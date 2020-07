NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Spotify von 185 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Exklusive Podcast-Angebote trieben Werbeumsätze, Abonnentenzahlen und langfristig auch die Profitabilität des Streaminganbieters, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 02:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 04:00 / BST



LU1778762911

