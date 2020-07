Nach dem brillanten Start des TESLA-Konkurrenten in Sachen Lkw knickte der Kurs zum Wochenende empfindlich ein. Chef und Gründer Milton vermutet öffentlich Angriffe von interessierter Seite und nennt sogar TESLA als möglichen Angreifer. Typisch amerikanisch! Wo liegt der Abstauberkurs in dem Gerangel? Es lohnt sich, täglich darauf zu schauen. Bei TESLA lief es vor zwei Jahren ähnlich, als die TESLA-Aktie zwischen 350 und 400 $ rangierte. Inzwischen über 1.000 $.



