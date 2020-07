Bonn (ots) - Die aktuelle Pressekonferenz der Kanzlerin, die hitzige Bundestagsdebatte zu Corona oder spannende phoenix-Dokumentationen - ab sofort können phoenix Zuschauer mit einem Klick auf den roten Knopf auf der Fernbedienung entscheiden, wann sie was sehen wollen. Voraussetzung für diese sogenannte RedButton-Funktion ist ein HbbTV-fähiger Fernseher, der mit dem Internet verbunden ist."Aktuelle Live-Ereignisse, einordende Gespräche und bildstarke Dokumentationen sind die Markenzeichen von phoenix, die wir selbstverständlich auch im HbbTV präsentieren. Das ganze Bild auf Knopfdruck - jetzt ist es erstmals möglich. Damit leistet phoenix einen weiteren wichtigen Beitrag für eine besser informierte Republik", so die beiden phoenix-Programmgeschäftsführerinnen Eva Lindenau (ARD) und Michaela Kolster (ZDF).Unverwechselbar ist auch das Angebot des Channels durch die neue Rubrik "Unvergessene Szenen" mit historischen TV-Highlights aus 24 Jahren phoenix - darunter Merkels "Wir schaffen das"-Statement oder die Rede von US-Präsident Barak Obama 2008 vor der Berliner Siegessäule. Neu eingestellt wurden außerdem eigenproduzierte phoenix-Dokumentationen wie "Die Müllers und das Hohe Haus", "Eine Frage des Gewissens - von Sternstunden und Fraktionszwang", "Der Papst, der aus der Kälte kam" und "Polen 39 - Wie deutsche Soldaten zu Mördern wurden".Neben den Gesprächssendungen "unter den linden", "phoenix runde" und "augstein und blome" stehen die Aufzeichnungen wichtiger Live-Ereignisse wie Pressekonferenzen, Plenardebatten in Bundestag, Bundesrat und Europaparlament sowie die Informationssendungen "phoenix der tag" und "phoenix vor ort" zum Abruf bereit.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4643876