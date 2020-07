Haben Sie sich geärgert, dass Sie Lemonade nicht zum Zuge gekommen sind? Die digitale Versicherung aus den USA ist letzte Woche fulminant an der Wall Street in den Handel gestartet. Wir hatten mit unserem Limit kein Glück. Der Kurs ist weit enteilt, die Bewertung nach dem IPO ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Statt hinterherzulaufen, werfen wir ein Blick auf das deutsche Pendant.

Die DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG (WKN: A2NBVD; 26,95 Euro) ist das entsprechende Insuretech aus Deutschland. Die Produkte des Versicherers mit dem unspektakulären Namen sind mehrfach ausgezeichnet. Die Plattform ist selbst entwickelt und hoch skalierbar. Das Prämienvolumen wird in den nächsten Jahren rasant wachsen. Entsprechende Kontrakte sind bereits unter Dach und Fach. Vertragspartner sind unter anderem die R+V, die Barmenia und die Gewerkschaft der Chemie und Pharmaindustrie. Es geht um nicht weniger als die Vervielfachung des Prämienvolumens innerhalb der nächsten drei Jahre. Das Geschäftsmodell setzt auf die neue, disruptive Zukunft im Versicherungswesen.

Inzwischen werden am Markt bereits Vergleiche mit Hypoport gezogen. Das Fintec hat über den Erfolg der eigenen digitalen Kreditplattform den Kurs der Aktie innerhalb von fünf Jahren von 12 auf über 300 Euro vervielfacht.

Der Vergleich mit der Deutschen Familienversicherung ist erlaubt. Nur steht das deutsche Insuretec am Anfang der Neubewertung. Der große Erfolg von Lemonade in den USA lenkt jetzt die Aufmerksamkeit auf das deutsche Pendant.

Der Bewertungsunterschied ist frappierend. Schon zum IPO wurde Lemonade mit dem 20-fachen des Umsatzes an der Börse bewertet. Nach dem Kurssprung ist das noch mal deutlich mehr geworden. Die Deutsche Familienversicherung (DFV) hingegen ist da noch erheblich preiswerter. Die Bewertung rangiert im mittleren einstelligen Vielfachen, wenn man den Umsatz von 2019 heranzieht.

Das haben in den letzten Tagen auch andere bemerkt. Der Kurs ist bereits von unter 20 Euro auf beinahe 27 Euro angezogen. Trotzdem ist das Unternehmen signifikant preiswerter als das US Insuretec Lemonade. Wer in dem Markt mitspielen will, stellt jetzt hier zu Kursen um 27 Euro einen ersten Fuß in die Tür. Nachkäufe kommen beim nächsten Rücksetzer in Frage. Zunächst geht es darum, hier eine erste Position aufzubauen.

ISIN: DE0005493365, DE000A2NBVD5, US52567D1072

