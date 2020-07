Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag weiter satte Kursgewinne verzeichnet. Der ATX notierte gegen 14.15 Uhr mit einem starken Plus von 3,06 Prozent bei 2.342,48 Punkte. Damit stand der österreichische Leitindex nur mehr wenige Punkte unter seinem am Vormittag erreichten Tageshoch, nachdem er über Mittag zunächst noch etwas zurückgekommen war.Die europäischen Leitbörsen zeigten sich ebenfalls deutlich ...

