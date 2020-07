Köln (www.fondscheck.de) - "Medizin mit Herz und Seele" - das ist das Motto von Professor Dietrich Grönemeyer, so Ampega in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Arzt, Wissenschaftler, Publizist, Unternehmer und Investor ist bisher an einer Reihe von nicht-börsennotierten Unternehmen beteiligt. Jetzt hat er einen Gesundheitsfonds initiiert, der seinen Namen trägt, den "Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig" (ISIN DE000A2PPHK4/ WKN A2PPHK). Dieser ist mehr ist als ein herkömmlicher Healthcare-Fonds, denn Prof. Grönemeyer geht die Medizin mit einem 360-Grad-Blick an, der von der Selbstheilung und Naturheilmedizin bis hin zur klassischen Fremdheilung reicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...