Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat die neue Handelswoche mit einem ordentlichen Plus begonnen. Nimmt der Leitindex Anlauf? Spricht das charttechnische Bild aktuell dafür, dass der DAX versucht, in Richtung 13.000 zu laufen? Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse bei Donner & Reuschel, nimmt den DAX in diesem Interview genauer unter die Lupe. Wieviel Potenzial er den US-Techwerten und dem Krisen-Profiteur Delivery Hero zutraut, verrät er im Talk mit Moderatorin Viola Grebe.