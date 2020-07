Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Saarbrücken, 06. Juli 2020 (pta021/06.07.2020/14:45) - Frau Ying Sun, Alleinvorständin der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461), wird zum 6. Juli 2020 aus dem Vorstand ausscheiden und das Unternehmen verlassen.



Mit Wirkung zum 07. Juli 2020 wurde Herr Renping Li, 35, vom Aufsichtsrat zum neuen Vorstand der ItN Nanovation AG ernannt. Herr Li ist General Manager bei der Jiangsu ItN Membrane Filtration Technology Co. Ltd und nach langjähriger enger Zusammenarbeit mit ItN Nanovation AG mit dem Unternehmen bestens vertraut.



ItN Nanovation AG



Der Vorstand



Rückfragehinweis:



ItN Nanovation AG Herrr Renping Li Peter-Zimmer-Str. 9 66123 Saarbrücken Tel.: +49 (0) 681/965952-0 Fax: +49 (0) 681/965952-99 Email: ir@itn-nanovation.com www.itn-nanovation.com



(Ende)



ISIN(s): DE000A0JL461 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1594039500021



