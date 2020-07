Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dragonfly weitet die bestehende Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb in den Feldern Onkologie und Autoimmunkrankheiten aus, um unter Verwendung seiner proprietären Plattform Arzneimittelkandidaten für eine Vielzahl von Targets in neuen therapeutischen Bereichen zu entwickeln- Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly") gab heute eine neue Forschungskooperation mit Bristol Myers Squibb zur Entdeckung und Entwicklung von Targets für die neuartigen Immuntherapien von Dragonfly in den Bereichen Multiple Sklerose und Neuroinflammation bekannt.Im Rahmen der Vereinbarung gewährt Dragonfly Bristol Myers Squibb die Option zur Lizenzierung exklusiver weltweiter geistiger Eigentumsrechte an mehreren Kandidaten, die unter Verwendung der firmeneigenen Plattform von Dragonfly entwickelt wurden. Bristol Myers Squibb leistet eine Vorauszahlung in Höhe von 55 Millionen US-Dollar an Dragonfly, und Dragonfly hat Anspruch auf zusätzliche Zahlungen im Zusammenhang mit Entwicklungs-, Zulassungs- und Verkaufsmeilensteinen sowie auf potenzielle Lizenzgebühren für den Verkauf zugelassener Produkte."Wir freuen uns, unsere Forschungszusammenarbeit mit Dragonfly auf neue therapeutische Bereiche auszuweiten, die über Onkologie und Autoimmunerkrankungen hinausgehen und auch Multiple Sklerose und Neuroinflammation einschließen, und mit dem Team an der Entwicklung von Arzneimittelkandidaten zu arbeiten, die zu neuen Therapien für Patienten führen können", erklärt Richard Hargreaves, Senior Vice President des Bereichs Neuroscience bei Bristol Myers Squibb."Bristol Myers Squibb war unser erster Partner, und die Zusammenarbeit mit dem Bristol Myers Squibb-Team hat sich als exzellent erwiesen. Wir sind bestrebt, gemeinsam völlig neue Indikationen für unsere Plattform zu erschließen und sind begeistert von der Möglichkeit, Patienten mit Multipler Sklerose und neuroinflammatorischen Erkrankungen zu helfen", sagt Bill Haney, Mitgründer und CEO von Dragonfly Therapeutics.Informationen zu DragonflyDragonfly Therapeutics hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung vonTherapieformen verschrieben, bei denen die neuartige TriNKET Technologie desUnternehmens zum Einsatz kommt. Diese nutzt das angeborene körpereigene Immunsystem, um Patienten bahnbrechende Krebsbehandlungen zu ermöglichen.Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2848665-1&h=3860568480&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2848665-1%26h%3D1145397741%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dragonflytx.com%252F%26a%3Dwww.dragonflytx.com&a=www.dragonflytx.comhttps://twitter.com/dragonflytxhttps://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inc./Pressekontakt Dragonfly: Anne Deconinck anne@dragonflytx.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: Dragonfly Therapeutics, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121307/4644208