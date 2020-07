An den US-Börsen zeigt sich nach dem langen Feiertagswochenende ein positiver Start in den Montag.Der Dow Jones eröffnete 0,65 Prozent im Plus bei 25.996,08 Zählern.Am Freitag waren die Aktienmärkte in den USA wegen der Feierlichkeiten um den Unabhängigkeitstag am Samstag geschlossen geblieben.An den Festlandbörsen in China hatte ein Bericht einer Finanzzeitung die jüngste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...