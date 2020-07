Es ist das Geschäft mit Essenslieferungen, das Uber in der Corona-Krise das Wachstum sicherte. Eine Stärkung des attraktiven Segments, kommt daher an der Börse gut an.Uber baut sein Geschäft mit Essenslieferungen durch die Übernahme des Start-ups Postmates aus. Die US-Unternehmen gaben am Montag bekannt, sich auf einen Deal im Wert von rund 2,65 Milliarden Dollar geeinigt zu haben. Uber will den Kaufpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...