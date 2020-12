Kurz nach dem Übernahmeangebot von AstraZeneca für das Biotech-Unternehmen Alexion kommt es zu einem weiteren Milliarden-Deal in der amerikanischen Pharma-Branche: Pharma-Riese Eli Lilly bietet mehr als eine Milliarde Dollar für Prevail Therapeutics. Beide Aktien legen stark zu, Prevail explodiert geradezu.Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will das auf Gentherapien spezialisierte New Yorker Biotech-Unternehmen Prevail Therapeutics kaufen. Bis zu 1,04 Milliarden Dollar sollen für den Merger aufgewendet ...

