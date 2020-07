Beiersdorf Aktiengesellschaft: Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 2020DGAP-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Beiersdorf Aktiengesellschaft: Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 202006.07.2020 / 15:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 2020Die Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, verzeichnet aufgrund der weltweiten Coronavirus-Pandemie nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Rückgang des Konzernumsatzes von organisch -10,7 % auf 3.513 Mio. Euro. Im Unternehmensbereich Consumer lag das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr organisch bei -10,9 % (Umsatz von 2.891 Mio. Euro); für den Unternehmensbereich tesa betrug das Umsatzwachstum organisch -10,0 % (Umsatz von 622 Mio. Euro).Mit Blick auf das Gesamtjahr 2020 sind aus heutiger Sicht die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auch weiterhin nicht sicher abzuschätzen.Die Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2020 erfolgt am 6. August 2020.Kontakt: Dr. Jens Geißler Leiter Investor Relations Tel.: +49 (40) 4909 5000 Fax: +49 (40) 4909 18 5000Inken Hollmann-Peters Vice President Corporate Communications Tel.: +49 (40) 4909 2001 Fax: +49 (40) 4909 251606.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft Unnastraße 48 20245 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 4909-0 Fax: +49 (0)40 4909-34 34 E-Mail: kontakt@Beiersdorf.com Internet: www.Beiersdorf.com ISIN: DE0005200000 WKN: 520000 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1087041Ende der Mitteilung DGAP News-Service1087041 06.07.2020 CET/CEST