Paion hat jüngst einen historischen Erfolg erzielt. So hat das Biotech-Unternehmen vergangene Woche eine Zulassung für das Narkosemittel Remimazolam in den USA erhalten. Damit kassieren die Aachener Biotech-Spezialisten zugleich eine Meilensteinzahlung in Höhe von 15 Millionen Euro und haben Anspruch auf Lizenzgebühren auf die Nettoerlöse in den USA. In der Aktie ist bereits ein großer Teil der Erfolgsstory eingepreist.

