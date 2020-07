Fuer folgende Geschaefte in der ISIN ZAE000259701, Wertpapier-Name: SIBANYE STILLWATER LTD. , wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Datum Zeit Volumen Preis

06.07.2020 15:42:11 20.125 3

Fair Value lt. Antragsteller: 2,05 EUR

