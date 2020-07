Die Corona-Krise und der Kundenzustrom bringen SHOP APOTHKE an die Kapazitätsgrenze. Der Online-Arzneimittelhändler steigerte im zweiten Quartal die Erlöse um 42 % auf 233 Mio. € und macht damit seinem Nimbus als Virusprofiteur alle Ehre. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage stößt die Versandapotheke allerdings an ihre Kapazitätsgrenze. Mit 230 Mio. € Umsatz ist man sozusagen auf Quartalsbasis am Maximum des aktuell Machbaren. Schreibt man diesen Auslastungsgrad fort, wird im Q3 ein Wachstum von 35 % erreicht und im traditionell starken vierten Quartal noch 20 %. Die eigenen Ziele von +20 % im Jahr wird man daher übertreffen. Am Freitag wurde zudem das E-Rezept im Parlament beschlossen. Damit wird sich der Umsatz per 2022 Richtung 1,5 Mrd. € bewegen. Konsequenz: Neues Rekordhoch - wir bleiben investiert, raten auf dem Niveau aber nicht mehr zum Einstieg. 1,8 Mrd. € Börsenwert sind angesichts dieser Aussichten zwar nicht üppig, kurzfristig ist die Aktie allerdings überkauft und braucht eine Pause.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

SHOP APOTHEKE-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de