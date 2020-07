Der Name steht für schnell wachsendes Rechenzentren-Geschäft. Daran hat sich nun Fintech-Spezialist BLOCK ONE mit 5 % beteiligt. Was baut sich da auf?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

NORTHERN DATA-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de