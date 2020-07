Wirecard bleibt weiter in den Schlagzeilen: Die Financial Times berichtet, dass der Zahlungsdienstleister in Europa und Asien schon seit längerem Verluste verzeichnet. Der insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard wollte mit den mutmaßlichen Luftbuchungen womöglich auflaufende Verluste im eigenen Kerngeschäft in Europa und Asien kaschieren. In Europa und Amerika hätten die unter Wirecard-Kontrolle stehenden Gesellschaften seit Jahren rote Zahlen geschrieben. Das berichtete die Financial Times unter Berufung auf Anhänge zur Sonderbuchprüfung durch KPMG. Verlust...

Den vollständigen Artikel lesen ...