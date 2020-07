Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Tesla. Elon Musk hat bei dem Antragsverfahren für seine neue Fabrik in Brandenburg eine wesentliche Änderung eingebracht. Im Gegensatz zu den ersten Planungen soll nun die Batterie- und Kunststofffertigung in Grünheide wegfallen, die Komponenten würden zugeliefert, so neue Presseberichte. Bei den Verkäufen befindet sich das Papier von Wirecard erneut im Visier der Investoren. Wirecard steht im Verdacht, mit Luftbuchungen jahrelang die Bilanz geschönt zu haben. Offenbar sollten so auflaufende Verluste im Kerngeschäft kaschiert werden. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv