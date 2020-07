FRANKFURT (Dow Jones)--Der Umsatzeinbruch bei Beiersdorf hat sich im zweiten Quartal coronabedingt deutlich beschleunigt. Im ersten Halbjahr wurden 3,513 Milliarden Euro Umsatz verbucht. Das ist auf organischer Basis ein Rückgang um 10,7 Prozent, wie der Konsumgüterhersteller aus Hamburg ad hoc mitteilte. In den ersten drei Monaten waren die Einnahmen bereits um 3,6 Prozent gefallen.

Umsatzeinbrüche verzeichnete Beiersdorf in beiden Unternehmensbereichen. Der Umsatz von Consumer schrumpfte organisch um 10,9 Prozent, der von Tesa um 10,0 Prozent. Eine neue Prognose gab das Unternehmen nicht: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie seien weiterhin nicht sicher abzuschätzen, heißt es in der Mitteilung. Anfang April hatte Beiersdorf seine Prognose kassiert. Den Halbjahresbericht legt das Unternehmen am 6. August vor.

