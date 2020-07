Nach dem Doppelschlag am Freitag mit den Rücktrittsankündigungen von Vorstandschef Martin Zielke und Aufsichtsratschef Schmittmann stehen immer größere Fragenzeichen hinter Deutschlands zweitgrößter Bank. Mitten in der Corona-Krise und in der Diskussion um den harten Sparkurs braucht die Commerzbank nun auch noch ein neues Führungsteam. Die Anleger reagierten dennoch erleichtert auf die Neuigkeiten: ...

