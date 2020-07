6.07. 17:04: Wieder ein Geldautomat gesprengt: Immer mehr Standorte in Deutschland schließen, weil sie viel zu gefährlich sindDie Anzahl der Angriffe auf Geldautomaten steigt seit Jahren stetig - trotz zahlreicher Maßnahmen dagegen. Banken ziehen nun Konsequenzen.>> Artikel lesen 6.07. 15:58: "Weit entfernt" von klimafreundlich: Studie zerlegt vermeintlich entscheidenden Vorteil von E-Autos gegenüber VerbrennernSind E-Autos so viel klimafreundlicher als Verbrenner? Eine neue Studie eines Forschers am Institut für Weltwirtschaft kommt zu einem anderen Schluss.>> Artikel lesen 6.07. 15:26: Interne Mail des Möbeldiscounters: Poco-Manager droht kritischen Mitarbeitern mit KurzarbeitIn einer internen Mail schreibt ...

