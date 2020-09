Bonn (ots) - Aktuell häufen sich beim Zoll erneut Hinweise von aufmerksamen Bürgern,dass betrügerische E-Mails mit einer vorgetäuschten Absenderadresse der Zollverwaltung ("noreply@zoll.de") im Umlauf sind. Per E-Mail werden Zahlungen von Zoll und Steuern unter Nutzung vonanonymen Prepaid-Zahlungsdienstleistern angefordert.Der Betreff der E-Mails lautet "Benachrichtigungen: Zoll-Kundendienst", die angegebene Paketverfolgungsnummer lautet immer "RS20201990654791"."Die deutsche Zollverwaltung fordert niemals die Zahlung von Einfuhrabgaben überPrepaid-Zahlungsdienstleister an!" so Ruth Haliti, Sprecherin desZollkriminalamts.Unter https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Postsendungen-Internetbestellungen/Phishing-Mails-und-gefaelschte-Bescheide/phishing-mails-und-gefaelschte-bescheide_node.html gibt der Zoll weitere Hinweise zum Erkennen von Betrugsversuchen.Pressekontakt:GeneralzolldirektionRuth HalitiTelefon: 0228/303-11611pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120080/4716851