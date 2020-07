Fabasoft AG - Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung informierte über beabsichtigte Privatplatzierung von Aktien der Fabasoft AGDGAP-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Sonstiges Fabasoft AG - Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung informierte über beabsichtigte Privatplatzierung von Aktien der Fabasoft AG06.07.2020 / 17:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung hat die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) heute darüber informiert, dass sie beabsichtigt, heute bis zu 400.000 Stück Aktien der Fabasoft AG im Rahmen einer Privatplatzierung zu veräußern. Die Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung beabsichtigt mit der Veräußerung den Streubesitz und somit die Liquidität in der Fabasoft Aktie zu erhöhen ohne damit die Kontrolle über die Gesellschaft aufzugeben. Die Privatplatzierung wird von M.M.Warburg & CO begleitet.Fabasoft ist ein europäischer Softwarehersteller und Cloud-Dienstleister. Die Softwareprodukte und Cloud-Dienste von Fabasoft sorgen für das einheitliche Erfassen, Ordnen, sichere Aufbewahren und kontextsensitive Finden aller digitalen Geschäftsunterlagen sowie für medienneutrales Multi-Channel-Publishing digitaler Inhalte (www.fabasoft.com).Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE) Linz, 6. Juli 2020 Leopold Bauernfeind, Mitglied des Vorstandes E-Mail: Leopold.Bauernfeind@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 6206.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Fabasoft AG Honauerstraße 4 4020 Linz Österreich Telefon: +43 732 606 162 Fax: +43 732 606 162--609 E-Mail: Leopold.Bauernfeind@fabasoft.com Internet: www.fabasoft.com ISIN: AT0000785407 WKN: 922985 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1087159Ende der Mitteilung DGAP News-Service1087159 06.07.2020