Tagesausblick für 07.07.: DAX steigt weiter. Adidas, Varta und Öl im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Gute Vorgaben aus Asien versetzten die Anleger gleich zu Beginn der heutigen Börsensitzung in Kauflaune. Im Tagesverlauf folgten gute Wirtschaftsdaten. So stiegen beispielsweise der Industrieumsatz und der Auftragseingang in Deutschland im Mai sowie der ISM-Einkaufsmanagerindex für Juni an. Zudem machte sich erneut Zuversicht über einen baldigen Corona-Impfstoff breit. Der DAX konnte zwar das Tageshoch von 12.800 Punkten nicht ganz halten. Dennoch blieb beim Standardwerteindex zum Handelsschluss ein Plus von 1,6 Prozent. Ähnlich stark präsentierten sich der französischer CAC40 und der EuroStoxx50. Die US-Indizes starteten nach dem Feiertag am Freitag ebenfalls deutlich im Plus in den Handel.

Mehr erfahren

Der Anleihemarkt startete wenig verändert in die neue Woche. So stagnierte die Rendite für 10jährige Bundesanleihen bei -0,43 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,70 Prozent. Die Notierungen auf Edelmetalle waren heute allesamt fester. Der Goldpreis stieg über die Marke von 1.780 US-Dollar und der Preis für eine Unze Silber distanzierte sich etwas von der 18-US-Dollar-Marke. Öl deutet erneut einen Ausbruchversuch an. Signifikant sind die Bewegungen aktuell jedoch noch nicht. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil notiert bei 43,3 US-Dollar. Das Warten auf handfestere Ausbruchssignale geht also weiter.

Unternehmen im Fokus

Die Berichtssaison ist noch nicht gestartet. Mit Beiersdorf gab jedoch der erste DAX-Konzern eine Indikation für das erste Halbjahr. So meldete der Nivea-Hersteller einen Umsatzrückgang im ersten Halbjahr von über zehn Prozent. Anleger quittierten dies mit einem Kursabschlag von 1,4 Prozent. Adidas stieg über die Widerstandsmarke von EUR 244. Bei der Commerzbank wird Konzernchef Martin Zielke sein Amt abgeben. Das Papier legte heute über sieben Prozent zu. Gerresheimer bereitet sich für den Corona-Impfstoff vor und fährt die Produktion von Injektionsfläschchen hoch. Die Akie von Gerresheimer aber auch von SAP markierten heute neue Allzeithochs. Deutsche Post, Sixt und Varta profitierten von positiven Analystenkommentaren.

Wichtige Termine

Deutschland - Industrieproduktion, Mai

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.930/13.090 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.12.520/12.685/12.740 Punkte

Der DAX eröffnete mit einem Gap nach oben und schielte kurzzeitig über die Marke von 12.800 Punkte. Zum Handelsschluss pendelte sich der Index bei rund 12.740 Punkten ein. Im Bereich von 12.650 Punkten findet der DAX eine Kreuzunterstützung. Solange dieses Level hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 12.930/13.090 Punkte. Eine nachhaltige Eintrübung der Stimmung zeichnet sich frühestens unterhalb von 12.520 Punkten ab.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 21.05.2020 - 06.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.07.2013 - 06.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ22QZ 3,42 11.000 13.700 17.09.2020 DAX HZ22NB 5,38 10.600 14.000 17.09.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2020; 17:49 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 07.07.: DAX steigt weiter. Adidas, Varta und Öl im Blickpunkt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).