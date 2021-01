Der deutsche Aktienmarkt startete heute positiv in die neue Börsenwoche. Gute Nachrichten aus den USA und China überlagerten die anhaltende Corona-Sorgen der Anleger.Nach einem schwächeren Beginn konnte der DAX den ersten Handelstag mit einem Plus von 61 Punkten bzw. 0,44 % auf 13.848 Punkten.Größere Schwankungen waren in der Breite allerdings nicht zu verzeichnen, da in den USA heute wegen des "Martin Luther King Day' die Börsen geschlossen bleiben.Bei den Einzelwerten ging Adidas (DE000A1EWWW0) heute vorne weg und konnte zum Handelsschluss um 4,76 % zulegen. Aufwärts ging es auch mit Infineon (DE0006231004), hier hatte Goldman Sachs eine Kaufempfehlung ausgesprochen.

