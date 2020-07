HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Commerzbank nach den angekündigten Rücktritten von Vorstandschef und Aufsichtsratschef von 3,50 auf 4,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem Scheitern der Fusionsbemühungen mit der Deutschen Bank und der zunehmenden Kritik am Strategieprogramm Commerzbank 5.0 hätten die beiden Verantwortlichen den Weg freigemacht für neues Führungspersonal mit einem ambitionierteren Strategie- und Sparplan, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein "großer Wurf" würde allerdings hohe Rückstellungen für Personalabbau und signifikante Investitionen in die Digitalisierung erfordern, was wohl nur über eine substanzielle Kapitalerhöhung finanzierbar wäre. Dies wiederum würde eine starke Verwässerung der Anteile der Altaktionäre bedeuten./edh/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 16:06 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 16:09 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000CBK1001

