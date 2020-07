Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG



München (pta036/06.07.2020/18:11) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten



Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Legal Entity Identifier (LEI): YEH5ZCD6E441RHVHD759 Straße, Hausnr: Petuelring 130 PLZ: 80788 Ort: München, Deutschland 2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: BlackRock, Inc. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten



4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung 30.06.2020



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte in Instrumente in in % (Summe Stimmrechte nach § % (Summe 7.a.) % (Summe 7.a. + 7.b.) 41 WpHG 7.b.1.+ 7.b.2.) neu 3,08 0,18 3,27 601.995.196 letzte 2,9997 0,30 3,30 Mitteilung 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen



a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)



ISIN absolut direkt absolut direkt in % zugerechnet in % (§ (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 (§ 33 WpHG) 34 WpHG) WpHG) DE0005190003 0 18.547.874 0,00 3,08 Summe: 18.547.874 3,08 b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG



Art des Instruments Fälligkeit Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrechte in % / Verfall / Laufzeit absolut Wertpapierleihe N/A N/A 1.100.016 0,18 Summe: 1.100.016 0,18 b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG



Art des Fälligkeit Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte in % Instrume / Verfall / Laufzeit oder absolut nts physische Abwicklung Contract N/A N/A Barausgleich 10.788 0,002 for Differen ce Summe: 10.788 0,002 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen



Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen



Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %, wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher wenn 5% oder höher BlackRock, Inc. Trident Merger LLC BlackRock Investment Management, LLC - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock Capital Holdings, Inc. BlackRock Advisors, LLC - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. BlackRock (Singapore) Limited - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock Holdco 4, LLC BlackRock Holdco 6, LLC BlackRock Delaware Holdings Inc. BlackRock Fund Advisors - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock Holdco 4, LLC BlackRock Holdco 6, LLC BlackRock Delaware Holdings Inc. BlackRock Institutional Trust Company, National Association - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. BlackRock Investment Management (Australia) Limited - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. BlackRock HK Holdco Limited BlackRock Asset Management North Asia Limited - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Holdco 3, LLC BlackRock Canada Holdings LP BlackRock Canada Holdings ULC BlackRock Asset Management Canada Limited - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. BlackRock HK Holdco Limited BlackRock Lux Finco S. a r.l. BlackRock Japan Holdings GK BlackRock Japan Co., Ltd. - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Holdco 3, LLC BlackRock Cayman 1 LP BlackRock Cayman West Bay Finco Limited BlackRock Cayman West Bay IV Limited BlackRock Group Limited BlackRock International Limited - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Holdco 3, LLC BlackRock Cayman 1 LP BlackRock Cayman West Bay Finco Limited BlackRock Cayman West Bay IV Limited BlackRock Group Limited BlackRock Finance Europe Limited BlackRock (Netherlands) B.V. - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Holdco 3, LLC BlackRock Cayman 1 LP BlackRock Cayman West Bay Finco Limited BlackRock Cayman West Bay IV Limited BlackRock Group Limited BlackRock Finance Europe Limited BlackRock Advisors (UK) Limited - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Holdco 3, LLC BlackRock Cayman 1 LP BlackRock Cayman West Bay Finco Limited BlackRock Cayman West Bay IV Limited BlackRock Group Limited BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. BlackRock (Luxembourg) S.A. - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Holdco 3, LLC BlackRock Cayman 1 LP BlackRock Cayman West Bay Finco Limited BlackRock Cayman West Bay IV Limited BlackRock Group Limited BlackRock International Limited BlackRock Life Limited - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Holdco 3, LLC BlackRock Cayman 1 LP BlackRock Cayman West Bay Finco Limited BlackRock Cayman West Bay IV Limited BlackRock Group Limited BlackRock Finance Europe Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Holdco 3, LLC BlackRock Cayman 1 LP BlackRock Cayman West Bay Finco Limited BlackRock Cayman West Bay IV Limited BlackRock Group Limited BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. BlackRock Investment Management Ireland Holdings Limited BlackRock Asset Management Ireland Limited - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Holdco 3, LLC BlackRock Cayman 1 LP BlackRock Cayman West Bay Finco Limited BlackRock Cayman West Bay IV Limited BlackRock Group Limited BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. BlackRock UK Holdco Limited BlackRock Asset Management Schweiz AG - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Holdco 3, LLC BlackRock Cayman 1 LP BlackRock Cayman West Bay Finco Limited BlackRock Cayman West Bay IV Limited BlackRock Group Limited BlackRock Finance Europe Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock Fund Managers Limited - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Holdco 3, LLC BlackRock Cayman 1 LP BlackRock Cayman West Bay Finco Limited BlackRock Cayman West Bay IV Limited BlackRock Group Limited BlackRock Finance Europe Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock Asset Management Deutschland AG - BlackRock, Inc. BlackRock Holdco 2, Inc. BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock International Holdings, Inc. BR Jersey International Holdings L.P. BlackRock Holdco 3, LLC BlackRock Cayman 1 LP BlackRock Cayman West Bay Finco Limited BlackRock Cayman West Bay IV Limited BlackRock Group Limited BlackRock Finance Europe Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares (DE) I Investmentaktiengesel lschaft mit Teilgesellschaftsverm ögen - 9. Bei Vollmacht gema?^ß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Informationen:



Datum 03.07.2020



(Ende)



