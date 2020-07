Hannover (www.anleihencheck.de) - Verglichen mit letzter Woche - und den Datenhighlights ISM PMI Manufacturing und US-Arbeitsmarktbericht, die recht positiv ausgefallen sind - ist der Kalender für die nächsten Tage als recht übersichtlich zu bezeichnen, so die Analysten der Nord LB.Die wohl wichtigste Bekanntgabe stehe dabei noch heute mit dem ISM PMI für den Dienstleistungssektor an. Nachdem dieser bereits im Mai von seinem pandemiebedingten Tief bei 41,8 auf 45,4 Punkte angestiegen sei, würden die Analysten für den Juni-Wert mit einer weiteren Erholung auf 48,5 Punkte rechnen. Er würde damit unterhalb des Indexstandes des ISM PMI Manufacturing verbleiben. Zu befürchten sei allerdings, dass sich angesichts der zuletzt stärkeren Ausbreitung des Coronavirus die Stimmung in den Unternehmen eher wiederleicht verschlechtern könnte. ...

