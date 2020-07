FRANKFURT (Dow Jones)--Linde wird die Hauptversammlung Ende Juli abhalten. Am 27. Juli soll es angesichts der Corona-Pandemie ein rein virtuelles Aktionärstreffen geben, kündigte die Linde plc an. Änderungen an der bisherigen Einladung für die Zusammenkunft gebe es nicht.

July 06, 2020

