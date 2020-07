In ihrem Bericht zum Halbjahresausblick 2020 weisen die Analysten der Citibank darauf hin, dass Gold weiterhin alle Rohstoffe in der YTD-Performance anführt und sich als Outperformer für sichere Anlagen und als Risikoabsicherung in Portfolios erweist. Wichtige Zitate: "Die Goldmärkte scheinen sich inmitten eines mehrjährigen Bullenzyklus zu befinden ...

