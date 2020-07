US-Staatsanleihen haben am Montag überwiegend Kursverluste verzeichnet. An den Finanzmärkten überwog die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung nach dem Einbruch in der Corona-Krise, während die Sorge vor neuen Corona-Infektionswellen etwas in den Hintergrund trat. Dadurch legten die weltweiten Aktienmärkte einschließlich der US-Börsen kräftig zu und setzten die festverzinslichen Papiere unter Druck.Zweijährige ...

