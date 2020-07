Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen, in den auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg investiert hat, profitiert von der Wirecard-Pleite - seit April hat sich der Aktienkurs verdoppelt. Seit dem erfolgreichen Börsengang vor rund zwei Jahren hat das niederländische Fintech Adyen enorm an Wert zugelegt. Schon am Tag des Börsendebüts verdoppelte sich der Kurs - ausgehend von einem Ausgabepreis von 240 Euro. Aktuell hält die Adyen-Aktie bei knapp 1.400 Euro. Allein in den vergangenen drei Monaten gab es damit wieder eine Verdopplung des Aktienkurse von knapp 700 Euro Anfang April. ...

