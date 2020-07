FRANKFURT (Dow Jones)--Das nachbörsliche Geschäft sei am Montag von hohen Umsätzen geprägt gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Heidelbergcement gaben 5,5 Prozent nach. Der Baustoff-Konzern muss wegen den Belastungen aus der Corona-Pandemie auf das eigene Geschäft umfangreiche Abschreibungen vornehmen. Die in der Konzernbilanz ausgewiesenen Firmenwerte und Gegenstände des Sachanlagevermögens werden insgesamt um etwa 3,4 Milliarden Euro vor Steuern im Wert gemindert, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Wertminderung belaste das Ergebnis, führe aber nicht zu Liquiditätsabflüssen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.744 12.734 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 06, 2020 16:38 ET (20:38 GMT)

