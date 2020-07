PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

SPD - Die nordrhein-westfälische SPD will das Thema Sicherheit stärker ins Zentrum ihrer Politik rücken. "Wir wollen das Thema Sicherheit bei den nächsten Wahlen stark nach vorn stellen. Das ist auch eine Lehre aus der Wahlniederlage 2017 in NRW", sagte Landeschef Sebastian Hartmann. Sicherheitspolitik sei ein ursozialdemokratisches Thema: "Soziale Sicherheit ist zusammengedacht mit innerer Sicherheit ein Gewinnerthema für die SPD." Hartmann will das Thema künftig weiter fassen und die äußere sowie die soziale Sicherheit einbeziehen, weil die gefühlte Sicherheit stark von den tatsächlichen Zahlen abweichen. (Rheinische Post)

DIVIDENDE - Anlegern liefern Dividenden dieses Jahr ein Wechselbad der Gefühle: Einerseits lässt jedes vierte Unternehmen in den vier wichtigsten deutschen Börsenindizes, das sind neben dem Leitindex DAX der M-, Tec- und SDAX, seine Dividende ausfallen. Andererseits sinkt die Summe aller Ausschüttungen um nur rund 10 Prozent auf insgesamt 44 Milliarden Euro. Das kann in Corona-Zeiten schon als Erfolg gelten. Der Grund: Dividenden-Bewahrer wie Siemens und BASF liegen hierzulande im Trend - zumindest mehr als die Anhänger von Streichungen wie etwa Triebwerkhersteller MTU oder Adidas. In Deutschland bleiben die Ausschüttungen damit stabiler als im Rest Europas. (Handelsblatt S. 4)

DIGITALSTEUER - Der Industrieverband BDI dringt bei den Verhandlungen über eine Digitalsteuer auf eine globale Lösung. Ein Alleingang der EU würde Firmen im internationalen Wettbewerb belasten. (Börsen-Zeitung S. 5)

