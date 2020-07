Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Während es an den chinesischen Festlandbörsen nach dem Kursfeuerwerk zu Wochenbeginn am Tag danach weiter nach oben geht, zeigen sich die anderen Plätze der Region ohne einheitliche Richtung. In Australien schließen sich die Anleger den festen US-Vorgaben an, nachdem der Aktienmarkt in Sydney am Vortag den Nachbarbörsen noch klar hinterhergehinkt war.

In Schanghai legt der Composite-Index nach dem knapp 6-prozentigen Satz am Montag um weitere 1,3 Prozent zu. Laut Marktteilnehmern wirkt hier weiter die über Staatsmedien verbreitete Botschaft, Aktien zu kaufen, weil ein sich verfestigender "gesunder" Bullenmarkt für die Konjunktur wichtiger denn je sei. Der HSI in Hongkong kann seine ebenfalls kräftigen Vortagesgewinne zumindest behaupten. Aus technischer Sicht sei Hongkong nun wieder ein Bullenmarkt, so die Analysten von KGI Securities. Dies sei politischen Unterstützungsmaßnahmen ebenso zu verdanken wie der positiven Tonlage in den Staatsmedien zum Aktienmarkt.

"Chinas Armee privater Käufer scheint perfekt dazu gemacht, die Besorgnis erregenden Schlagzeilen der westlichen Medien über globale Corona-Rekordzahlen zu ignorieren; stattdessen hört sie auf den enthusiastischen Chor einflussreicher staatlicher Medien, die das gleiche bullische Lied singen", kommentiert ein Marktteilnehmer.

Samsung-Aktie verliert trotz guter Zahlen

In Tokio kommt der Nikkei-Index unterdessen um 0,7 Prozent zurück auf 22.566 Punkte. Hier drückt der etwas festere Yen etwas auf die Stimmung. Etwas nach unten geht es auch mit dem Kospi in Seoul. Hier steht die Aktie des Schwergewichts Samsung Electronics im Fokus mit Indikationen für das Zweitquartalsergebnis. Der Technologieriese hat den operativen Gewinn um knapp 23 Prozent gesteigert auf 8,1 Billionen Won, umgerechnet rund 6 Milliarden Euro. Den Umsatz schätzt Samsung mit 52 Billionen Won 7 Prozent niedriger ein. Analysten hatten mit einem Betriebsgewinn von 6,3 Billionen und Umsätzen von 50,25 Billionen Won weniger erwartet.

Die Aktie verliert dennoch rund 1 Prozent. Möglicherweise agieren die Anleger hier nach dem Börsenmotto, gute Nachrichten erst einmal zum Ausstieg zu nutzen, zumal sich die Aktie von ihrem jüngsten Tief im März um einiges erholt hat.

LG Electronics geben im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenvorlage leicht nach. Beim Börsenneuling SK Biopharmaceuticals beruhigt sich die Stimmung etwas. Am vierten Handelstag ging es zunächst um weitere 18 Prozent nach oben, nachdem an den Tagen zuvor jeweils das maximale Limit von 30 Prozent erreicht wurde. Zuletzt lag der Kurs aber nur noch knapp 1 Prozent im Plus. Daewoong Pharmaceuticals sacken dagegen um 16 Prozent ab. Hier belasten laut Händlern neue Berichte, wonach die US-Handelskomission in einem Streit mit Medytox gegen das koreanische Unternehmen entschieden haben soll.

Weiter gesucht sind in Hongkong derweil die bereits am Vortag sehr festen Aktien aus der Versicherungssektor. Ping An Insurance verbessern sich um weitere 3,0 Prozent, AIA Group um 1,7 und China Life Insurance um 0,5 Prozent. Die Aktien der Branche gelten als beispielsweise im Vergleich zu Banktiteln als zurückgeblieben.

Im Umfeld der Zinsentscheidung der australischen Notenbank geht es dort um 0,8 Prozent nach oben. Angesichts einer zuletzt verbesserten Geschäftsstimmung hat die Notenbank wie allgemein die Zinsen unverändert gelassen. Der Austral-Dollar zeigt sich davon zunächst wenig bewegt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.048,70 +0,57% -9,51% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.565,53 -0,66% -3,98% 08:00 Kospi (Seoul) 2.181,90 -0,28% -0,72% 08:00 Schanghai-Comp. 3.376,79 +1,32% +9,27% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.371,55 +0,12% -10,07% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.686,89 -0,10% -17,68% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.566,37 -0,67% -0,75% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:30 % YTD EUR/USD 1,1311 +0,0% 1,1311 1,1293 +0,9% EUR/JPY 121,44 +0,0% 121,44 121,49 -0,4% EUR/GBP 0,9046 -0,1% 0,9054 0,9040 +6,9% GBP/USD 1,2503 +0,1% 1,2491 1,2493 -5,7% USD/JPY 107,36 -0,0% 107,37 107,58 -1,2% USD/KRW 1194,20 +0,2% 1192,06 1193,83 +3,4% USD/CNY 7,0151 -0,1% 7,0188 7,0332 +0,8% USD/CNH 7,0141 +0,0% 7,0132 7,0299 +0,7% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7505 -0,5% AUD/USD 0,6967 -0,1% 0,6977 0,6972 -0,6% NZD/USD 0,6553 +0,0% 0,6553 0,6557 -2,7% Bitcoin BTC/USD 9.288,26 +0,1% 9.275,51 9.189,01 +28,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,46 40,63 -0,4% -0,17 -30,6% Brent/ICE 42,92 43,10 -0,4% -0,18 -31,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,44 1.785,18 -0,0% -0,74 +17,6% Silber (Spot) 18,23 18,33 -0,5% -0,09 +2,2% Platin (Spot) 828,73 822,75 +0,7% +5,98 -14,1% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,3% +0,01 -1,4%

