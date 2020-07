The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE6322991462 EUROCLEAR BK 20/25 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3BG6 NORDLB 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA XS2199567970 UNIQA INSUR. 20/35 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA XS2199604096 UNIQA INSUR. 20/30 BD00 BON EUR NCA BCX XFRA CA12715T3055 CACHE EXPLORATION EQ00 EQU EUR NCA 27G XFRA CA18066C1068 CLARITY GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA PI8 XFRA CA72303Q2045 PINECREST RESOURCES LTD EQ01 EQU EUR NCA 1EZA XFRA FR0013514114 EUROPLASMA EO 2,- EQ01 EQU EUR YCA 1LGB XFRA GB00B8W67779 LIBERTY GLOBAL B DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA 4UBQ XFRA IE00BHXMHL11 UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA EQ01 EQU EUR YCA 5C6 XFRA SG1EB6000000 CLEARBRIDGE HEALTH LTD EQ01 EQU EUR NCA 3FG XFRA US02607T1097 AMERN FINANCE TRUST EQ01 EQU EUR NCA 2G8 XFRA US02772A1097 AMERICAN NATL GRP DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA XFRA US05551M1036 BBHC INC. DL -,001 EQ01 EQU EUR NCA 3LR XFRA US1330341082 CAMDEN NATL CORP. EQ01 EQU EUR NCA CBM XFRA US20786W1071 CONNECTONE BANCORP INC. EQ01 EQU EUR NCA 3RY XFRA US3189161033 FIRST BANCSHARES INC.DL 1 EQ01 EQU EUR NCA 3HC XFRA US35180X1054 FRANCHISE GROUP A DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA DMW2 XFRA US3563901046 FREEDOM HLDG DL-,001 EQ01 EQU EUR YCA 3GX XFRA US40417F1093 HF FOODS GRP INC.DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA ICKB XFRA US4558071076 IND.+COMM.BK CHINA ADR/20 EQ01 EQU EUR NCA 3QM XFRA US5505501073 LUTHER BURBANK CORP. EQ01 EQU EUR NCA 3KD XFRA US58844R1086 MERCHANTS BANCORP INC. EQ01 EQU EUR NCA 5NW XFRA US6385171029 NAT. WSTN. LIFE GROUP A EQ01 EQU EUR N