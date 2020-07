FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von Osram bei einem Kursziel von 41 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Die Zustimmung der EU-Wettbewerbshüter zur Übernahme des Lichtkonzerns durch AMS sei endlich eine positive Nachricht für die Osram-Aktionäre, die ihre Aktien schon vor Monaten angedient hätten, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Geld sollte nun bald fließen. Das Kursziel von 41 reflektiere den von AMS gebotenen Preis je Aktie./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 19:10 / GMT



DE000LED4000

OSRAM-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de