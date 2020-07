Die Futures deuten heute früh alle auf eine leichtere Eröffnung in Europa hin. Im späten asiatischen Handel notiert der DAX-Future gut -0,2 % tiefer bei 12.700 Punkten. Auch die US-Futures liegen allesamt tiefer. Einzige Ausnahme ist der Nasdaq-Future, der unverändert ist.Die Rallye an den Aktienmärkten setzte sich gestern bis zum Schluss der Wall Street fort. Die ausgesprochen positiven Vorgaben aus China führten den DAX gestern um 1,64 % höher auf 12.733,45 Punkte. An der Wall Street übertrumpfte der Nasdaq Composite Index mit einem Plus von 2,21 % auf 10.433,65 Punkte alle anderen US-Benchmarks.HeidelbergCement: GewinnwarnungHeidelbergCement gibt heute einen ersten Vorgeschmack auf die Entwicklung in der Realwirtschaft. Der Baukonzern hatte wie die meisten Unternehmen im März die Jahresprognose gestrichen, da mit dem Lockdown keine seriöse Aussage mehr möglich war. Jetzt kommt die Zwischenbilanz und führt bei HeidelbergCement zu einer außerordentlichen Abschreibung um 3,4 Mrd. Euro.

