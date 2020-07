Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX knüpfte gestern nahtlos an seine Gewinne der Vorwoche an. Der deutsche Leitindex startete bereits mit einem deutlichen Plus in den Tag und konnte dieses auch weitestgehend bis zum Ende des Handels verteidigen. Am Ende stand ein Zugewinn von 1,64 Prozent auf der Kurstafel. Marktidee: Vonovia. Die Aktie des Immobilienkonzerns bewegt sich in einem intakten langfristigen Haussetrend. Ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März konnte sich das Papier bis auf ein neues Allzeithoch hinaufschrauben. Dort startete Anfang Juni eine Seitwärtskonsolidierung. Im gestrigen Handel übersprang der Wert die vom Rekordhoch ausgehende Eindämmungslinie und konnte auf Schlusskursbasis eine neue Bestmarke erzielen.