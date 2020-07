Im Juni stiegen die Preise für PET-Neuware zwar leicht an. Doch vorerst bringt das Plus für die PET-Recycler in Deutschland keine Entspannung. Neuware bleibt weiterhin günstig. Angesichts einer schwachen Nachfrage nach Rezyklaten aus fast allen Abnahmebereichen sowie den Sommerferien mit weiteren Produktionskürzungen und Betriebsruhen stehen die PET-Recycler vor großen Herausforderungen. Der Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...