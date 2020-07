LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh vor Zahlen von 40 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem im ersten Quartal deutlich erkennbaren Rückenwind für den Kochboxenversender durch die Corona-Krise stelle sich die Frage nach der Fortsetzung der Entwicklung, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfragespitze des März dürfte sich dabei im April fortgesetzt haben und die Entwicklung im Mai und Juni dann ein wenig moderater gewesen sein. Insgesamt dürfte die Nachfrage aber während des gesamten zweiten Quartals über dem Vor-Corona-Niveau gewesen sein. Zudem dürfte weniger Werbung notwendig gewesen sein, was gut für die Gewinnmargen sei./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 04:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

