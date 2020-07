Bitte diese Namen merken. MOWI als größter Norweger und SALMAR als profitabelster Norweger in der Lachszucht. Beide verloren in der Viruskrise ohne Grund, so preiswert kommt man an diese Spezialitäten selten heran. Gründe und Hintergründe dazu lesen Sie in der nächsten Actien-Börse.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de