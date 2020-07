Mensch, was war das doch für eine Zitterpartie, die die Aktie der Lufthansa (WKN: 823212) in den letzten Wochen und Monaten durchlebt hat. Zunächst war es das Coronavirus, das den operativen Alltag zum Erliegen gebracht hat. In zähen Verhandlungen mit Behörden ist ein Rettungspaket geschnürt worden. Das wiederum stieß bis zuletzt auf reichlich Kritik. Die Hauptversammlung brachte endlich die finale Erlösung. Wobei es im Endeffekt an Großinvestor Heinz Hermann Thiele zu hängen schien, ob der Deal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...