flatex Morning-news Silber (07.07.2020)

Der Preis für eine Feinunze Silber arbeitete sich zuletzt im Sog von Gold schrittweise in Richtung der letzten aus dem Kursverlauf verbleibenden Zwischenhochs vom 24. Februar 2020 bei 18,95 US-Dollar und 04. September 2019 bei 19,65 US-Dollar aufwärts. Unverändert sorgen am Edelmetallmarkt die fundamentalen Fakten in Bezug auf die Geldmenge und die weitere geldpolitische Ausrichtung für ausreichendes Kaufinteresse bei jeder Kursschwäche der letzten Wochen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Kursverlauf vom letzten Zwischenhoch des 04. September 2019 bei 19,65 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 18. März 2020 bei 11,63 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite anzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 18,95 und 19,65 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 20,82 und 21,55 US-Dollar abzuleiten. Die Unterstützungen kämen bei 16,59/15,64 und 14,70 US-Dollar in Betracht.

Long: DE000GC7HPW1 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

Short: DE000GC7HQ38 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

