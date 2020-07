Dem Goldpreis kann man trotz nachlassender Risikoaversion an den internationalen Aktienmärkten weiterhin ein ausgesprochen hohes Maß an relativer Stärke attestieren.Sowohl in Europa als auch in den USA überraschten die zum Wochenstart gemeldeten Konjunkturindikatoren positiv. In diesem Zusammenhang sind vor allem die US-Einkaufsmanagerindizes besonders hervorzuheben. An den Börsen wird derzeit ganz klar eingepreist, dass die Corona-Krise beherrschbar sei. Mit Blick auf die Zahl der Neuinfizierten ...

